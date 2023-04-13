На своей Facebook-странице министр обороны напомнил, что ровно год назад 13 апреля Военно-морские силы ВСУ переписали вековую историю, нанеся точный удар ракетой «Нептун» по флагману черноморского флота РФ «Москва». На следующий день тот самый «русский военный корабль» ушел на дно, информирует «НБН».

По словам Резникова, крушение ракетного крейсера страны-агрессора казалось невероятным и стало вдохновляющим событием для украинцев, ведь в последний раз россияне теряли свой флагман более века назад.

Глава оборонного ведомства, говоря о дальнейшей судьбе затонувшего корабля «Москва», заверил, что после победы Украины в войне с РФ крейсер оккупантов станет популярной локацией для дайверов.

Кроме того, министр убежден, что туристы со всего мира на деоккупированном полуострове будут поднимать бокалы крымского вина под тост: «За русский военный флот – до дна!».

Ранее глава Минобороны заявил, что Украине есть чем удивить флот ВС РФ и пообещал «сюрприз» для кораблей оккупантов.