На брифинге Громов сообщил, что государство-террорист намерена в июне запустить серийное производство крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, информирует «НБН».

По словам представителя Генштаба, это позволит путинским оккупационным силам осенью активизировать ракетные атаки на Украину. С февраля прошлого года вооруженные силы государства-террориста потратили как минимум половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия.

Он добавил, что на нынешнем уровне производства в среднесрочной перспективе россияне не смогут восстановить резерв ракет. По этой причине РФ может лишиться способности защищать свои стратегические интересы на границе с государствами-членами Альянса и на Дальнем Востоке.

Ранее Громов рассказал, что заставит Кремль пересмотреть стратегические цели по оккупации Левобережья Украины в этом году.