О том, почему не только у наемников «повара Путина», но и у российских спецслужб, появилось огромное желание «приобщиться» к геймерской субкультуре на кросс-платформе соцсетей «Discord», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы корпорации Microsoft Брэда Смита, сделанное на саммите мировой экономики, и размещенное в Twitter-аккаунте Semafor.

По словам Смита, открытые попытки не так давно были зафиксированы специалистами Microsoft, и тогда стало ясно — россияне пробуют использовать «Discord» в качестве «места для распространения информации».

Таким образом, ради недопущения «вбросов», заинтересованным структурам уже необходимо поскорее укрепить киберзащиту, посредством подключения искусственного интеллекта, поскольку существует угроза и от иных информационных «кампаний влияния», но уже со стороны иностранных противников, например, Китая и Ирана.

Ранее мы писали, что секретные материалы Пентагона, в течение нескольких месяцев, вплоть до текущего марта, активно распространяли в закрытой группе на кросс-платформе «Discord».