О том, что хищение этой конфиденциальной документации Белого Дома, как и дальнейшую публикацию в Интернет, мог осуществить некий молодой человек, якобы являющийся служащим на одной из военных баз США, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Washington Post.

Журналисты утверждают, что вышеуказанные материалы на протяжении нескольких месяцев, вплоть до текущего марта, активно распространяли в закрытой группе на платформе «Discord». В частности, эту секретную документацию публиковал пользователь, взявший себе ник «OG», и постоянно заявляющий, что работает на «военной базе», однако на какой именно, не уточняющий.

Поначалу в открытый доступ для пользователей «Discord» были отправлены заметки с засекреченными файлами относительно войны РФ в Украине, а потом «OG» стал выкладывать и прочие фотографии распечаток, которые ему, вероятно, удалось заполучить на своей работе, и это не менее 300 снимков.

Знакомые «OG» утверждают, что тот проводил не менее, чем полдня на охраняемом объекте Минобороны США, где запрещалось использовать смартфоны и подобные «гаджеты», однако злоумышленник смог отыскать возможность самостоятельно перепечатывать некоторые документы на принтере.

По этим «перепечаткам» нарушителя могут и найти, поскольку любой принтер оставляет на бумаге свою собственную уникальную «метку», что позволит без осложнений определить данное устройство, и понять, кто к нему подходил регулярно.

Ранее мы писали, что американские журналисты увидели в секретных документах Пентагона, которые «утекли» в Сеть.