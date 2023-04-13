В эфире «24 канала» Череватый рассказал, что после 24 февраля 2022 года ВС РФ потеряли огромное количество войск, на сегодня Украина ликвидировала более 180 000 оккупантов, информирует «НБН».

По его словам, из-за огромных потерь скрытая мобилизация в России не прекращалась, кроме того, захватчики регулярно проводят ротацию подразделений, задействованных в войне, отводя их на восстановление.

Спикер Восточный группировки войск отметил, что путинским оккупационным силам нужны люди, в своем время Москва «выгребла» всех, кого могла на временно захваченных территориях нашей страны. Теперь Кремль для этой цели ввел электронные повестки для граждан РФ.

Череватый отметил, что Генштаб ВСУ сообщает о потерях страны-агрессора в более 180 000 убитыми, раненых оккупантов, вероятно, будет вдвое больше. Он сопоставил потери ВС РФ с армией средней страны, наши защитники уничтожили мощную группировку врага.

Ранее в Минобороны Украины озвучили соотношение потерь ВСУ и армии Путина в боях на Донбассе.