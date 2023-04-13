Как информирует «НБН», такое сообщение в ТГ-канале опубликовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Дословно из заявления Маляр:

Каждые сутки вражеские силы совершают в Бахмуте от сорока до пятидесяти штурмов и более пятисот обстрелов. Они не оставляют цель захватить Бахмут. Вражеские силы перегруппировали свои средства на этом направлении.

При этом Маляр подчеркнула, что так как враг обычно проигрывает уличные бои, то они начали прибегать к тотальному уничтожению застроек в городе.

Заместитель министра обороны отметила:

Они просто ровняют город с землей. И делают они это с целью лишить наших защитников возможности держать свои позиции в городе.

Но, как резюмирует Маляр, вражеские силы не добились своей цели. За Бахмут будут продолжаться тяжелые бои. Сейчас ситуация там сложная, но контролируемая.

Напомним, ранее Анна Маляр уже рассказывала о ситуации на самых тяжелых участках фронта в Украине.