Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы ССО.

Согласно обнародованным данным, это удалось сделать бойцам Силы специальных операций, которые выследили, а также Силами обороны, которые поразили из «Хаймарс» российскую военную технику и живую силу врага.

Также на своей странице в «Фейсбук» пресс-служба ССО обнародовала кадры произошедшего, подписав их следующим образом:

На Донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых обнаружили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж «Житель». Станция находилась достаточно далеко за линией соприкосновения. Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, которые прекрасно знают свою работу. На видео — момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как украинские противотанкисты уничожили российский танк Т-90.