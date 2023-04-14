В интервью ABC News начальник украинской военной разведки спрогнозировал «сейсмические изменения» в стране-агрессоре, рассматривая карту Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам главы ГУР МОУ, грядущие процессы внутри государства-террориста сыграют роль в завершении войны в пользу Украины. Буданов отметил, что границы можно изменить и сейчас настал момент для развала России.

Ранее начальник военной разведки Украины, высказываясь о будущем страны-агрессора, заявлял, что Кремлю придется вывести путинские оккупационные силы с территории нашей страны. Он объяснил, какие процессы будут способствовать этому.