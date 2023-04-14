Британская разведка сообщила, что страна-агрессор активизировала наступление на Бахмут, поскольку Министерство обороны РФ и ЧВК «Вагнер» улучшили взаимодействие.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете отмечается, что украинские защитники все еще удерживают западные районы Бахмута, однако в течение последних двух дней оккупанты накрывали их интенсивным артиллерийским огнем.

Разведка Великобритании сообщила, что штурмовые группы наемников Пригожина продолжают вести основное наступление через центр города, в то время, как ВДВ РФ усилили «вагнеровцев» с северного и южного флангов операции.

Ранее о сложной ситуации в Бахмуте рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.