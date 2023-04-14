Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области оккупанты России заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам необходимо иметь российские паспорта.

Кроме того активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой области. По некоторым данным отделы миграционной службы России проводят свою работу без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военные I АК.

Напомним, ранее мы уже писали о принудительной паспортизации в Мелитополе.