В эфире «24 канала» экс-глава Луганской ОВА рассказал, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию в области, несмотря на давление путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

По словам Гайдая, российские войска бросают все свои резервы и силы на штурм Кременной. Здесь захватчики используют иранские дроны-камикадзе, ударные БПЛА, артиллерию и тяжелую технику.

Вторым направлением, где идут тяжелые бои, остается Белогоровка. Он отметил, что до российского вторжения это было цветущее село, сейчас же там только территория с таким названием, поскольку оккупанты разрушили все здания.

ВС РФ постоянно пытаются штурмовать населенный пункт со всех сторон, регулярно нанося по нему удары. При этом наши защитники стойко держат оборону, не позволяя россиянам прорваться.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, на каких четырех направлениях одновременно наступает путинская армия на Востоке Украины.