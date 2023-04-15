Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Игната в эфире программы «Говорить великий Львів«.

Так, журналисты программы задали Юрию Игнату вопрос о том, когда на вооружение украинской армии поступят зенитно-ракетные комплексы Patriot спикер ответил смеясь, что это уже будет после Пасхи.

Каких-либо более конкретных ответов от Игната журналистам получить не удалось, точно также Игнат отказался и называть сроки.

Также спикер командования Воздушных сил Украины отметил, что никто не скажет точно, когда системы уже будут на вооружении в украинской армии, но мы сможем об этом узнать тогда, когда ВСУ собьют первый рашистский самолет при помощи ЗРК Patriot.

Нужно отметить, что ранее Игнат рассказал о том, зачем Украине истребители F-16.