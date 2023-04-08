Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на спикера Воздушные сил Украины Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Так, Юрий Игнат рассказал о том, что на данный момент со стороны агрессора присутствует серьезная угроза, поэтому украинской армии крайне необходимы многоцелевые истребители.

Игнат сообщил, что угрозой являются российские ФАБ-500, которые армия РФ переделывает и запускает их таким образом, что украинское ПВО попросту не может среагировать на них. Помимо этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что вскоре будут производиться даже полуторатонные бомбы. Соответственно, угроза со стороны РФ активно растёт.

Разумеется, для того, чтобы украинская армия могла противостоять такому оружию Воздушным силам крайне необходимы американские истребители F-16, так как они помогут держать вражескую авиацию на расстоянии.

Подобные заявления делал и командующий Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Следует упомянуть, что мы ранее военкор Цаплиенко выложил видео, на котором видно, как сейчас выглядит Бахмут.