Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на главу ОПУ Андрея Ермака.

Андрей Ермак сообщил, что результате субботнего обстрела Херсона армией Российской Федерации погибло две женщины, ими оказались мать и дочь. Как написал Ермак, они получили минно-взрывные травмы, которые, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью.

Позже эту информацию также подтвердили и представители Херсонской ОВА. Помимо этого, они сообщили, что после обеда российские оккупационные войска с помощью артиллерии нанесли удары по Таврическому микрорайону города. В результате, было повреждено одно из образовательных зданий Херсона.

Также ранее мы сообщали о количестве погибших и раненых в результате ракетного удара по Славянску.