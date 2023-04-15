Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на главу Славянской ГВА Вадима Ляха.

Так Лях сообщил, что по состоянию на 08:25, в результате ракетного удара российской армии по городу Славянск на территории Донецкой области пострадали около 30 жителей. Среди них 9 погибших, а также 21 раненый.

Также Лях заявил, что под завалами дома в пер. Парковому всё ещё остаются 5 человек, глава ГВА сообщил, что их личности уже установлены.

Помимо этого мэр отметил, что у представителей ГВА отсутствует информация касательно ещё трёх жителей дома, по которому был нанесен ракетный удар.

Ракетный удар по Славянску, который состоялся 14 апреля был одним из наиболее масштабных по количеству жертв с момента начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что ранее Сергей Гайдай рассказал, какие города Луганской области Россия атакует чаще всего.