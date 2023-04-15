Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

Так, представитель Вооруженных сил Украины рассказал о том, что сейчас в городской застройке Бахмута ведутся самые кровавые бои за последние несколько десятилетий. По его словам, вражеские войска поставили себе за цель взять город любой ценой, поэтому совершают большое количество попыток захватить город, которые заканчиваются для них крайне неудачно. Украинские военные уничтожают большое количества сил противника и снижают моральный дух врага.

Череватый сообщил, что за последние сутки войска Российской Федерации нанесли по городу около 158 ударов РСЗО, артиллерией и ракетами. Также произошло 17 боевых столкновений, в ходе которых украинские военные уничтожили 80 оккупантов, а ещё 100 были ранены.

Вторым после Бахмута за интенсивностью боёв является направление Купянск-Лиман. Там оккупанты совершают рекордное количество обстрелов. За последние сутки украинским военным удалось ликвидировать 12 оккупантов на данном направлении, ещё 44 ранены. Также ВСУ удалось уничтожить несколько БМП и танков, среди которых был новейший Т-90.

Череватый отметил, что Бахмут — это точка бесславия для российских войск, так как они уже 9 месяцев не могут его захватить.

Ранее мы писали о том, что мэр Славянска сообщил обновленные данные, касательно раненых и погибших в результате ракетного удара по городу.