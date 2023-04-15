Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал канал Александра Тарнавского.

Так, в своём телеграм-канале командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные держат позиции под Угледаром и не оставляют оккупантам никаких шансов продвинуться на данном направлении. Помимо этого он отметил, что таким образом российские войска не могут приблизится к Авдеевке, которая является одной из главных целей оккупантов на восточном фронте страны.

Также Александр Тарнавский поделился снимком, на котором видно разбитую технику российской армии. Он подписал это словами: «Отдыхают орки под Угледаром».

Помимо этого командующий группировкой войск «Таврия» также отметил, что украинская артиллерия работает очень качественно и прицельно, не оставляя оккупантами никаких шансов, а каждый воин в окопе выполняют свои задачи на самом высоком уровне.

Мы также сообщали, что в Минобороны Британии рассказали о том, что Россия готовится к затяжной войне против Украины.