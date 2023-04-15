Как информирует «НБН«, об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

«Спасателям сегодня удалось извлечь из-под завалов многоэтажного дома в переулке Паркового тела еще двух жителей: 41-летнего мужчины и 65-летней женщины», — указано в сообщении.

Более того, известно, что по информации на 18:00 количество погибших составляет уже 11 человек. Лях признал, что под завалами еще остаются люди, при этом спасательные работы не прекращаются.

Также Славянская военная администрация обнародовала видео последствия ракетного удара РФ по мирному городу.

Напомним, что вчера, 14 апреля, российские террористические войска обстреляли ракетами Славянск. Спасатели продолжают поисковые работы после ракетной атаки по городу, пытаясь найти под завалами четырех человек.