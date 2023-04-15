Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на корреспондента «Baku TV» Мубариза Асланова.

Асланов рассказал о том, что два гражданина Азербайджана Шамиль Гасанов и Тимур Джумыев были расстреляет в оккупированном Россией Донецке из-за того, что они отказались воевать на стороне РФ.

Журналист пишет, что оккупационный режим пытался привлечь к мобилизации граждан Азербайджана, но те отказались, в результате чего два гражданина страны были расстреляны.

Нужно также отметить, что Мубариз Асланов рассказал и о ситуации на фронте в Украине. Он отметил, что на данный момент на восточном, а также на южном направлениях усилились бои. Конкретно Асланов упомянул, что за последние сутки на Донецком направлении «вагнеровцы» и Вооруженные силы РФ совершили 49 атак на Бахмут, Марьинку, Авдеевку и Лиман. Активные боевые действия продолжаются и далее.

Напомним, что мы также писали о том, что россияне могут активизировать ракетные удары.