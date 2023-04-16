Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, в Генштаба сообщили о том, что за прошлые сутки вражеские войска Российской Федерации нанесли 28 авиационных ударов, 6 ракетных, а также 38 ударов с реактивных систем залпового огня. В основном враг обстреливает позиции украинских защитников и объекты гражданской инфраструктуры. Также известно, что помимо этого украинским военным удалось сбить вражеский штурмовик СУ-25. Где и при каких обстоятельствах это произошло — в Генеральном штабе не сообщали.

Кроме этого представители Вооружённых сил Украины рассказали о том, что за прошлые сутки украинским защитникам удалось отбить целых 60 атак армии Российской Федерации и наемников.

Основные усилия, как и ранее, враг сосредоточил на Лиманском, Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. К слову, по данным Генштаба ВСУ самые кровопролитные на данный момент идут как раз таки за Марьинку и Бахмут, там враг сосредоточил все свои основные наступательные силы.

Немного ранее Череватый рассказал о ситуации в городских застройках Бахмута.