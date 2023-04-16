Как информирует «НБН», ТГ-канал «Окрема бригада Територіальної оборони міста Харкова» обнародовал видео, где один из защитников Украины, командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко с позывным «Дядя Рома» рассказал о ситуации в городе Бахмут.

Согласно его словам, агрессор вовсе не учитывает то, что в этот день все православные празднуют Пасху. Они не прекращают обстреливать жилые районы города.

Дословно из слов военнослужащего:

«Сегодня Пасха. Однако ничего святого для врага нет. Они продолжают сравнивать с землей жилые районы Бахмута. Сейчас город держится исключительно благодаря силе Духа несокрушимых украинских воинов».

Напомним, ранее военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал о том, что бойцы ВСУ контролируют обе дороги, ведущие к Бахмуту.