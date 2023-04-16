Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Андрея Цаплиенко.

Так, в своём телеграм-канале Андрей Цаплиенко написал о том, что на данный момент бойцы Вооружённых сил Украины, которые ведут боевые действии на Бахмутском направлении контролируют населённые пункты Хромово и Ивановское, несмотря на то, что оккупанты совершают большое количество попыток захватить эти территории.

Таким образом, если верить данным Андрея Цаплиенко, который ссылается на украинских военных Вооружённые силы Украины контролируют обе дороги, которые ведут к самому Бахмуту.

Несмотря на то, что военные российской регулярной армии, а также наемники частной военной компании «Вагнер» несут огромные потери на данном направлении, они все же продолжают атаковать позиции ВСУ и до сих пор пытаются захватить город. Украинские защитники отбивают атаки врага.

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