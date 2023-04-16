Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на главу военной администрации области Юрия Малашко.

Так, в своём телеграм-канале Малашков написал о том, что у этих людей вовсе нет ничего святого, так как они обстреляли территорию Запорожской области даже в ночь Воскресения Христова. Атака была достаточно массированной.

Помимо этого Малашко отмечает, что оккупационные войска России и далее продолжают активно обстреливать территорию Запорожской области, поэтому он предупредил местных жителей, чтобы они берегли себя и своих близких.

Касательно ночного обстрела известно, что в городе Запорожье враг попал в зеленую зону, информация о повреждения на данный момент пока что отсутствует. В свою очередь в Камышевахе от обстрелов оккупантов пострадала местная церковь и ещё ряд объектов, которые находились в том районе. Малашко сообщил, что во время обстрела в церкви служба не проводилась, поэтому пострадавших нет.

Представители ГСЧС сразу же начали работать на месте событий.

Следует отметить, что мы также писали о ракетном ударе оккупантами по Славянску, в результате которого есть погибшие.