Как информирует «НБН», о последствиях террора со стороны России рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Дословно из заявления главы ОВА:

Оккупационные силы активно продолжают терроризировать мирное население Запорожской области. В вечернее время вражеские силы коварно нанесли удары по дачным домам. В постройках были выбиты стекла, разбиты фасады, а также повреждены автомобили.

К счастью, как добавил Малашко, в результате обстрела со стороны врага, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Согласно его словам, в настоящее время все профильные службы работают на месте «прилетов».

Напомним, ранее мы уже сообщали об обстреле Россией Запорожья в ночь перед Пасхой.