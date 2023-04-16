Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В своём телеграм-канале Петр Андрющенко выложил соответствующее видео, на котором видно последствия российского вторжения.

Андрющенко также написал о том, что ранее на Черемушках, в Приморском районе города Мариуполь было 29 многоэтажных домов, сейчас же на том месте только пустыня.

«Русский мир» — подписал Петр Андрющенко под видео.

Напомним, что ранее Андрющенко рассказал о том, что Украине следует готовиться к ожесточенным боям за Мариуполь.