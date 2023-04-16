Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Громадське«.

Как сообщается в источнике, впервые в истории в Киево-Печерской лавре пасхальные богослужения проводили сразу же две церкви. Это Православная церковь Украине, а также Украинская православная церковь московского патриархата.

ПЦУ, вместе со своим настоятелем Епифанием проводили службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавре. По данным из источника известно, что это была первая служба в лавре на украинском языке за последние 300 лет. Верующие были впечатлены тем, что в лавре наконец-то звучит украинские язык.

Само богослужение ПЦУ начали в 6:30 по Киевскому времени, уже приблизительно спустя 40 минут священники освятил корзины прихожан. Один из священников отметил, что для него это историческое событие, ведь он впервые проводит службу в лавре.

В свою очередь священники УПЦ МП проводили службу в другом соборе Киево-Печерской лавры.

Отметим, что ранее Епифаний рассказал о том, что Россия использовала церковь для вторжения в Украину.