Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «УП«.

Митрополит рассказал о том, что российская православная церковь брала непосредственное участие в подготовке агрессии Российской Федерации против Украины. Он отметил, что очень обидным является тот факт, что одним из ключевых инструментов так называемого «русского мира» стала именно религия.

Также глава ПЦУ Епифаний заявил, что Украина должна полностью избавиться от Московского патриархата, так как его представители якобы говорят о том, что не имеют ничего общего с РПЦ, но на самом деле, как говорит митрополит это вовсе не так. По его мнению представители УПЦ МП поддерживают очень тесные отношения с РПЦ и это нужно прекратить. В качестве варианта Епифаний предложил запретить церковную деятельность, связанную с Россией на законодательном уровне.

Также он отметил, что даже международные представители догадываются о том, что структуры РПЦ МП брали участие во вторжению России в Украину.

Отметим, что ранее мы писали о том, почему представители УПЦ МП не хотят покидать покидать Киево-Печерскую лавру.