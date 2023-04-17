В частности, как информирует «НБН», в интервью «НВ» Буданов заявил, что в вышеуказанное время, по всей вероятности, будет происходить завершение войны Российской Федерации против Украины.

Так, отвечая на вопрос относительно того, что будет происходить в этом и следующем году, Буданов сказал:

В этом вопросе вы очень далеко хотите зайти. То, что будет происходить – это завершение войны и восстановление наших границ. А то, что будет происходить дальше – это вопрос идет уже не о войне. Это уже будет вопрос перестройки послевоенной Украины. И это абсолютно иная тематика разговора

Напомним, ранее Буданов заявил, что в России будут происходить «сейсмические изменения».