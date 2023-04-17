В эфире «ТСН» чиновник напомнил, что когда в Украине появились ударные дроны-камикадзе иранского производства у российских захватчиков, власти сразу сделали заявление об этом, информирует «НБН».

По словам Данилова, иранские БПЛА «разобрали по косточкам», а также выяснили данные о странах, компоненты из которых были использованы для создания этих беспилотников. Киев планирует официально обратиться к государствам, запчасти которых присутствуют в дронах-камикадзе.

Секретарь СНБО сообщил, что на сегодня на фронте не обнаружено вооружение из КНР, однако, если российские оккупанты начнут его использовать, украинское руководство сразу проинформирует об этом своих граждан и международное сообщество.

Напомним, что ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность относительно возможных поставок оружия стране-агрессору из Китая. В Министерстве иностранных дел КНР сделали заявление по этому поводу.