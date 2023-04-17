Британская разведка в своем обзоре обратила внимание на то, что ежедневно в Украине поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, которые связаны со взрывными устройствами. Больше всего страдают жители Харьковщины и Херсонщины, поскольку эти области были ранее захвачены российскими оккупантами.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

В ведомстве прогнозируют рост риска инцидентов с минами среди гражданских, поскольку с приходом весны увеличится количество украинцев, задействованных в сельскохозяйственные работы.

В разведке Великобритании напомнили, что с начала полномасштабной войны было зафиксировано более 750 жертв среди мирных украинцев, связанных с боеприпасами, каждый восьмой пострадавший – ребенок.

В отчете сказано, что Украине для обезвреживания взрывоопасных устройств по всей территории страны понадобится не менее 10 лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил оценку Всемирного банка относительно затрат на разминирование Украины.