В эфире национального телемарафона Дмитрашковский рассказал, что оккупанты в войне против Украины уже начали применять «штурмовые отряды Z», информирует «НБН».

По его словам, для формирования таких подразделений Москва запретила ЧВК «Вагнер» набирать заключенных в российских колониях и тюрьмах. Теперь преступников для участия в так называемой «СВО» набирают представители оборонного ведомства РФ.

В этих отрядах такой же низкий моральный дух, как и во всей армии Путина, поэтому с этими бойцами проводится «работа». Представителей этих «подразделений Z» на днях защитники взяли в плен под Марьинкой Донецкой области.

Оккупанты с криминальным прошлым пожаловались украинским военным, что их отправили на фронт с плохим обеспечением и старым оружием. Многие бойцы не хотят воевать, однако с ними «работают», чтобы отправить на штурм позиций ВСУ.

Напомним, британская разведка рассказала, зачем Кремль финансирует альтернативные «вагнеровцам» ЧВК.