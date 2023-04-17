Эксперты ISW в своем отчете предположили, почему Министерство обороны Российской Федерации не подтвердило обмен пленными с Украиной 16 апреля, информирует «НБН».

Аналитики обратили внимание на то, что накануне российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео, где боевики готовят украинских пленных к обмену.

В ISW считают, что отсутствие подтверждения возвращения украинцев домой от оборонного ведомства РФ может говорить о том, что «вагнеровцы» занимались обменом независимо от Москвы.

Вероятно, ЧВК сохраняет определенный уровень автономии от оборонного ведомства России, поскольку самостоятельно договорилась с Киевом об обмене военнопленными.

Ранее в ISW рассказали, на какую выгоду от успешного украинского контрнаступления рассчитывает Пригожин.