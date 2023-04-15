Как передает «НБН«, об этом сказано в новой сводке экспертов американского Института изучения войны (ISW).

В том числе, отмечается, что накануне в своем эссе Пригожин утверждал, что результатом будущего контрнаступления Украины станет скорее успех ВСУ, чем поражение. Более того, он считает лояльные к Кремлю элиты и бюрократическую машину виновными в намеренном саботаже успехов российской стороны в войне, а также предупредил, что такие «внутренние враги» могут подтолкнуть Кремль к «серьезным уступкам».

С точки зрения Евгения Пригожина, российские захватчики не могут прекратить боевые действия именно сейчас, «несмотря на текущие территориальные достижения России», так как Украина уже трансформировалась, а незахваченные территории теперь противостоят Москве. По мнению основателя ЧВК «Вагнера», России нужно продолжать войну в Украине, даже несмотря на сложные условия.

Напомним, ранее мы уже писали о конфликте между Пригожиным и Министерством обороны Украины.