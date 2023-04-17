О том, что вследствие причинения ВС РФ вреда жизни и здоровью при выполнении служебных обязанностей, работникам на объектах критической инфраструктуры, госслужащим или должностным лицами органов местного самоуправления, государство теперь гарантирует увеличенную выплату единовременной денежной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий проект закона №7353, уже подписанный Владимиром Зеленским, и опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, согласно этому законопроекту, суммы выплат составят 800 000, 500 000 и 200 000 гривен для лиц, получивших инвалидность 1-й, 2-й и 3-й группы соответственно, если подобный вред здоровью вызван ранением/увечьем/контузией/заболеванием, как последствие от боевых действий/бомбардировок/авиаударов в период с 24-го февраля 2022-го года. Кроме того, в случае зафиксированной гибели лица, членам семьи умершего станут выплачивать не менее 1 миллиона гривен.

Также, как пострадавшим, так и родственникам погибших украинцев, которым уже назначили/выплатили различные виды похожей помощи и компенсаций в более низком размере, доплатят разницу между указанной в законе суммой и уже начисленными средствами.

Ранее мы писали, что члены семей украинских военнослужащих могут рассчитывать на получение пособий при гибели или смерти кормильца.