О том, что в указанную категорию попадают и дети защитников/защитниц Украины, включая лиц с инвалидностью, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Military Media Center».

В соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» право на получение пенсий есть у родителей и супруга/супруги лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Суммы пенсионных пособий за военнослужащих, погибших, выполняя служебные обязанности, составляют:

для родителей, жены/мужа – 70 процентов от зарплаты погибшего кормильца;

для одного ребенка — 70 процентов, а для двух и более детей — по 50 процентов.

Вышеуказанным категориям начислят такие выплаты, если у них уже есть право на:

пенсионное пособие, вне зависимости от возраста;

досрочную пенсию, по достижению определенного возраста;

пенсии по возрасту, согласно льготных условий;

пенсию с сокращенным пенсионным возрастом, в соответствии с законодательством/есть группа инвалидности.

Отметим, что после смерти военнослужащего, которая не связана с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат получают родители и жена/супруг кормильца, в размере 30 процентов от зарплаты военнослужащего, на каждого члена семьи.

Ранее мы писали, что в Раде рассказали, когда военным вернут обещанные 30 000 гривен «боевых» доплат.