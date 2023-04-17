В своем Telegram-канале глава офиса Зеленского заявил, что Вооруженные силы Украины нужно усилить большим количеством систем противовоздушной обороны, а также боевыми самолетами с ракетами класса «воздух-воздух», информирует «НБН».

Ермак уточнил, что такие снаряды для боевой авиации должны поражать цели на расстоянии более чем в сто километров. По его мнению, такое вооружение и техника помогут остановить террор государства-террориста в нашей стране, который оккупанты устраивают с помощью управляемых авиабомб.

Руководитель ОПУ добавил, что ликвидация боевых самолетов РФ на дальних рубежах поможет сохранить жизни украинцев и нашу инфраструктуру.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ рассказал об угрозе вражеских крылатых авиационных бомб для Украины.