Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале «РБК-Украина«.

Так, захватчики начали разворачивать танки, изготовленных сразу после окончания Второй мировой войны.

В том числе, известно, что страна-агрессор стремится пополнить запасы утраченного вооружения техникой старого поколения. Теперь россияне все больше полагаются на старые модели танков в войне.

Раньше они начинали с Т-80 и Т-90, перешли в Т-72, и мы видели, как первые Т-55 сняли с ремонта, чтобы ввести в бой. Такая же ситуация с артиллерией, — пишет издание.

Следует отметить, что танк Т-90 впервые представили в 1992 году, Т-80 – в 1976 году, в то время как Т-72 приняли на вооружение в 1972 году, а Т-55 – после Второй мировой войны в 1948 году.

Напомним, ранее мі уже писали о том, как танки РФ обстреливали мирное население Украиы.