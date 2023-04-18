Об этом в своем отчете пишут аналитики ISW, отмечая, что олигарх начал возвращать себе расположение российского президента-агрессора, информирует «НБН».

Кремль вновь начал предоставлять боевикам «Вагнера» подкрепление и боеприпасы, кроме того, возобновил политическое признание ЧВК. Сейчас армия Пригожина формирует из мобилизованных до трех мотострелковых бригад, которыми планируют усилить фланги в Бахмуте Донецкой области, где также действуют бойцы ВДВ РФ.

По мнению экспертов, «потепление» отношений Путина с олигархом – инициатива кремлевского диктатора. Однако Пригожин может вернуть благосклонность президента-агрессора лишь на время, поскольку лидер россиян разочарован в своей армии, которая не осуществила захват всех территорий Донбасса до 1 марта.

Поскольку регулярные силы российских войск не способны выполнить задачи Путина, глава РФ решил остановить попытки Минобороны страны-агрессора отомстить Пригожину, рассчитывая на то, что «вагнеровцы» все же достигнут победы в Бахмуте.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, какую выгоду от успеха украинского контрнаступления рассчитывает получить Пригожин.