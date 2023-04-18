В эфире «24 канала» Жданов рассказал, что российские оккупанты всеми способами пытаются возобновить наступательные действия, особенно армия Путина атакует позиции украинских защитников на Лиманском направлении, информирует «НБН».

По словам эксперта, старания российских захватчиков не приносят результата. Также ВС РФ применяют разные методы для того, чтобы украинские войска не шли в контратаку.

Жданов добавил, что оккупанты дистанционно заминировали местность на Купянском направлении на четырех участках линии фронта. Кроме того, россияне не оставляют попыток улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Однако все действия врага остаются безуспешными, линия фронта не меняется уже почти неделю.

Ранее разведка Великобритании сообщила об активизации наступления армии Путина на Бахмут, для чего РФ усилила боевиков ЧВК «Вагнер».