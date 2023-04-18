Как информирует «НБН», в своем сообщении Евтушенко подчеркнул, что в результате действий российских преступников был ранен гражданский житель, повреждены дома, общежитие, спортивная школа и иные здания.
Дословно из заявления Евтушенко:
В Никополе осколочные ранения получил местный житель 1987 года рождения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Помимо того, в результате обстрелов были повреждены два многоэтажных и девять частных домов, общежитие, спортивная школа, нежилые и хозяйственные постройки, автомобильная техника и другое.
Также спасателями было ликвидировано возгорание на территории одного из частных предприятий.
Напомним, ранее мы писали о мощном ударе ВСУ по расположению оккупантов в Запорожской области.