Как информирует «НБН», в своем сообщении Евтушенко подчеркнул, что в результате действий российских преступников был ранен гражданский житель, повреждены дома, общежитие, спортивная школа и иные здания.

Дословно из заявления Евтушенко:

В Никополе осколочные ранения получил местный житель 1987 года рождения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Помимо того, в результате обстрелов были повреждены два многоэтажных и девять частных домов, общежитие, спортивная школа, нежилые и хозяйственные постройки, автомобильная техника и другое.

Также спасателями было ликвидировано возгорание на территории одного из частных предприятий.

Напомним, ранее мы писали о мощном ударе ВСУ по расположению оккупантов в Запорожской области.