Во вторник, 18 апреля, во время брифинга спикер Оперативного командования «Юг» сообщила, что ВС РФ могут готовить «отстроченные» масштабные обстрелы Одессы, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, пока что враг не может осуществить массированные атаки на нашу страну из-за шторма в Черном море либо из-за нехватки ракет у армии Путина.

Глава пресс-центра отметила, что россияне любят ориентироваться на «сакральные даты», такой для них есть 2 мая, если говорить об Одессе. Кроме того, знаковой датой для страны-агрессора является и 9 мая. Вполне вероятно, что оккупанты откладывают атаки, чтобы тщательно подготовиться к ударам на праздник.

Напомним, что ночью 4 апреля захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе. В районной администрации рассказали о последствиях удара.