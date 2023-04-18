Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях пропагандистских российских СМИ.

Согласно утверждения прокремлевских изданий, сегодня Владимир Путин побывал в штабе группировки войск «Днепр», что на Херсонском направлении.

Кроме того, после этого Путин якобы отправился в штаб Национальной гвардии «Восход», который находится в оккупированной Луганской области.

Отмечается, что Путин заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина, а также Михаила Теплинского – командующего ВДВ генерал-полковника и Олега Макаревича, являющегося командующим группировкой «Восток».

В это же время, по данным росСМИ, диктатора интересовала обстановка на Запорожском и Херсонском направлениях.

Напомним, ранее стало известно о встрече Путина и Шойгу.