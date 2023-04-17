В понедельник, 17 апреля, президент-агрессор вновь встретился с главой оборонного ведомства РФ. Путин обсудил с Шойгу так называемую «СВО» и подготовленность российских войск.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава Кремля заявил, что война против соседней страны – «очевидный приоритет» для армии Российской Федерации, дав понять, что в планах руководства государства-террориста нет завершения боевых действий.

Путин добавил, что главной задачей для ВС РФ является украинское направление и все, что связано с «защитой» людей на Донбассе и других временно захваченных территориях.

Напомним, что российские пропагандистские СМИ выдали статью кума Путина об Украине. Виктор Медведчук рассказал, как нужно бороться с «коричневой чумой» в нашей стране и заявил о «необходимости» трибунала над президентом Зеленским.