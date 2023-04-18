В эфире национального телемарафона спикер Оперативного командования «Юг» рассказала, как россияне готовятся к побегу с левого берега Херсонской области, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, «освободители» развили активную оборонную деятельность на левобережье. Оккупанты в этом районе заняты инженерным обустройством первого, второго и третьего оборонительных рубежей, а также минированием побережья.

О подготовке захватчиков к «жесту доброй воли» также свидетельствуют традиционные признаки: путинские солдаты упаковали награбленные вещи, отправили их в РФ, а также запаслись гражданской одеждой.

Напомним, кремлевские пропагандисты во вторник, 18 апреля, сообщили о том, что якобы российский президент-агрессор Владимир Путин посетил временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины.