В ночь на среду, 19 апреля, российские захватчики атаковали Одесчину 12 БПЛА иранского производства, 10 из которых были ликвидированы. Дроны-камикадзе оккупанты запускали со стороны Азовского моря.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По словам спикера Оперативного командования «Юг», эта атака беспилотниками Shahed была направлена на поиск и уничтожение систем противовоздушной обороны Украины в регионе.

Гуменюк добавила, что россияне прикрывали групповую атаку дронами-камикадзе особенностью ландшафта области, чтобы «птички» были максимально незаметными.

Глава пресс-центра отметила, что ВС РФ смогли ударить по объекту рекреационной инфраструктуры, что подтверждает опасность курортного сезона.

Накануне в ОК «Юг» предупредили о подготовке России к массированной атаке на Одессу в «сакральные даты».