В эфире телеканала FREEДОМ чиновник рассказал, что Авдеевка Донецкой области находится в «красной зоне» — для местных жителей и представителей СМИ город открыт, информирует «НБН».

По словам Барабаша, волонтеры без проблем заезжают в Авдеевку и работают там, у населения также нет запрета на въезд и выезд. При этом за последние два месяца случаев возвращения местных жителей в город не было.

Глава администрации отметил, что российские захватчики ежедневно наносят по Авдеевке ракетные удары, через день по одной из многоэтажек «складываются». Чиновник сообщил, что в городе остался подросток, которого родители сознательно не хотят вывозить из горячей точки.

Напомним, в ВСУ рассказали о важности удержания Бахмута и новой тактике ВС РФ в городе.