Заворотнюк отметил, что защитники продолжают держать оборону Бахмута, выполняя задачи в городе и возле него. Полковник объяснил, что населенный пункт необходимо удерживать, поскольку там ВСУ сдерживают и перемалывают значительные силы путинских войск, которые в случае отступления наших военных продолжат продвигаться и угрожать другим городам.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Military Media Center.

Командир сообщил, что защитники в Бахмуте столкнулись с боевыми действиями иного характера, поскольку здесь захватчики атакуют в основном небольшими группами по 5-6 человек.

В таком количестве оккупанты под прикрытием артиллерии пытаются прорваться в боевые порядки украинских бойцов и вступить в контактный стрелковый бой.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о фейках кремлевских пропагандистов о потерях наших войск в Бахмуте. В ведомстве рассказали, что стоит за такой дезинформацией.