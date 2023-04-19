Во время брифинга Гуменюк сообщила, что мобилизация в Украине продолжается, поскольку армии необходимо пополнять резерв. ВСУ нуждаются в профессионалах и обученных людях, информирует «НБН».

Спикер Оперативного командования «Юг» уточнила, что нет каких-то новых этапов призыва в армию, он начался в прошлом году и будет продолжаться дальше. В начале полномасштабного российского вторжения все откликнулись на потребность ВСУ, однако не было возможности брать туда всех желающих.

Глава пресс-центра напомнила, что логика боевых действий предполагает пополнение рядов защитников, поэтому украинцев продолжают информировать, а военнообязанных ставят на учет.

Гуменюк добавила, что сейчас нужно обеспечить Силы обороны необходимым количеством людей, которые способны овладеть оружием и техникой, которую передают страны-союзники.

Ранее в ВСУ рассказали, без каких документов военнообязанные в Украине не смогут учиться или работать.