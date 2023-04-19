Как информирует «НБН», данную информацию Фактам ICTV подтвердил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, речь идет о бывшем народном избраннике от «Европейской Солидарности» Олеге Барне. На момент гибели защитнику Украинского государства было пятьдесят пять лет.

Согласно предварительной информации погиб Барна 17 апреля. А вчера, восемнадцатого числа, бывшему народному депутату ВРУ должно было исполниться 56 лет.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько украинских воинов погибли на фронте, защищая Украину от России.