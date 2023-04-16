Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Резникова испанскому изданию «Lazaron«.

Так, в источнике говорится о том, что на вопрос о количестве погибших воинов Вооруженных сил Украины Резников ответил, что точных цифр он назвать не может. Вместо этого глава Министерства обороны сравнил потери украинской армии с землетрясением в Турции. Он сказал, что общее число погибших бойцов ВСУ точно меньше, чем число погибших от недавнего землетрясения в Турции.

Стоит упомянуть, что во время землетрясения в Турции, которое состоялось в феврале текущего года погибшими считаются более 45 тысяч человек. Если верить данным министра обороны Украины, количество погибших украинских бойцов должно быть меньше этой цифры.

Также можно отметить, что потери оккупационных войск Российской Федерации в войне против Украины составляют более чем 182 тысячи человек личного состава, что в несколько раз больше, чем потери украинских защитников.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, что в ОПУ сообщили о Пасхальном обмене военнопленными.